全國唯一「2023白沙坑迎燈排文化節」，已經傳承195年，今年將在2月3日熱鬧展開，31日上午彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭齊聚文德宮，共同為活動宣傳，王惠美說，文德宮有全國唯一官封，頭戴烏紗帽的福德老爺，歡迎全國鄉親一起到花壇體驗百年燈排，充滿民俗味的元宵節。

王惠美說，文德宮有全國唯一官封，頭戴烏紗帽的福德老爺，歡迎全國鄉親一起到花壇體驗百年燈排，充滿民俗味的元宵節。(吳建輝攝)

「2023白沙坑迎燈排」由彰化縣文化局、花壇鄉公所、文德宮管理委員共同舉辦，2月3日至5日登場，過去台灣鬧元宵有北天燈、南蜂炮，而中部最受矚目的就是文德宮迎燈排活動了。

王惠美也在文德宮前發小福袋，與民眾分享。(吳建輝攝)

王惠美表示，文德宮已經有195年的歷史，在清朝時曾維禎是第一位進入翰林院任職的臺籍官員，也被人稱作「開臺翰林」，過去因其在北京當官，看到元宵京城迎燈排，讓其思念故鄉動了辭官的念頭，當時皇帝才特賜白沙坑每年比照京城「迎花燈」。

文德宮的土地公，也是全國唯一官封戴官帽的土地公，不僅可以求財，還可以祈求功名、步步高升，過去迎燈排活動是當地居民最重要的年度盛事之一。(吳建輝攝)

因此文德宮的土地公，也是全國唯一官封戴官帽的土地公，不僅可以求財，還可以祈求功名、步步高升，過去迎燈排活動是當地居民最重要的年度盛事之一，近年縣府、公所將其發展成觀光文化活動，每年吸引上千遊客朝聖。

花壇鄉長顧勝敏表示，感謝王惠美縣長對地方文化的推廣、贊助與支持，文化局幫白沙坑迎排燈活動結合故宮國寶遊彰化及花壇鄉產業特色，推出「迎燈排賞國寶小旅行」，歡迎全國民眾於2月3日至5日這三天來花壇文德宮欣賞花壇燈排之美。

文德宮主委李錫圭表示，花壇白沙坑燈排繞境2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產，過去受疫情影響，到訪花壇文德宮燈排遊客人數銳減，今年開始信徒及遊客陸續回流，歡迎大家農曆正月13、14、15日來看花燈。