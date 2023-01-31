新閣揆陳建仁2020年曾受促進轉型正義委員會邀請，大談父親、國民黨白派大老陳新安在228時期的故事。對此，媒體人朱凱翔怒批，陳新安不但在日治時期吃香喝辣，國民政府來台之後，馬上又升大官，陳建仁根本不能自稱228受害家屬；另外他也指出，陳的「抗煞英雄」也有水分，是疫情都快結束才接衛生署長。

朱凱翔認為，所有關於陳建仁的經歷、故事都是包裝出來的，像是在兩年前的228紀念會，陳建仁說父親陳新安只會講台語，白色恐怖的時候還有軍人衝到其父的辦公室。他披露，「陳新安在日本時期就是皇民家庭，是有讀書可以當官的人，但在台灣還沒光復前就心向國民政府，跟國民政府有往來、提供情報。」

朱凱翔接著提到，在日本時期的台灣人普遍沒受教育，也沒有當官的經驗，陳新安就脫穎而出，搖身一變國民政府的大官，「他哪是白色恐怖的受害者，是受國民政府恩惠的人，日本時期吃香喝辣，到國民政府又吃香喝辣，捲入弊案才去經商。」結果現在陳新安的兒子陳建仁變成228、白色恐怖代言人。

此外，關於陳建仁「抗煞英雄」的稱呼，朱凱翔也質疑裡面充滿水分。他直言，在SARS爆發初期，全程都是中央的前衛生署長涂醒哲撐著，陳建仁是在香港移出疫區名單，疫情結束之後，才接任衛生署長，根本是去收割的，結果過了20年陳變成抗煞英雄，「這個人到底有沒有故事是真的，他就是民進黨大內宣洗台灣人腦的例證。」