南韓人氣男星宋仲基2017年與女星宋慧喬因戲生情結婚，時隔2年卻黯然離婚收場，去年宋仲基才宣布認愛英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），今年就宣布要和新歡結婚，且女方已經懷孕，南韓知情記者曝光宋仲基新戀情的時間點，網友整理過後卻發現他與宋慧喬離婚沒幾個月就與凱蒂交往，遭多人議論。

宋仲基與宋慧喬於2019年7月22日正式結束夫妻關係，婚姻只維持了1年8個月，兩人爆出離婚消息後，離婚的原因受到外界揣測，有網路謠言稱宋慧喬出軌，與朴寶劍關係匪淺，宋慧喬的女神形象因此大受打擊，事後出席活動時被發現身形消瘦，看起來受到很大打擊。

宋仲基於2023年1月30日宣布再婚，南韓前娛樂記者李鎮浩爆料他與妻子凱蒂交往近3年，透露宋仲基2022年12月26日公開認愛後參加電影《陸基完》（暫譯）餐敘，在該場合他向其他人秀出女友照片，並介紹「我跟這位在交往」，親口透露已經交往三年了，推算時間點，宋仲基與凱蒂交往時間應為2019年底到2020年1月初之間，換言之兩人認識時間應該早於2019年底到1月初之間。

송중기♥케이티, 올 8월 부모 되나? 여름 출산설 제기 https://t.co/1wPfG8Q1nR — Lee Hyerim (@LeeHyeJung93) January 31, 2023

推算時間宋仲基在離婚後4、5個月發展新戀情，分析結果引網友留言：「如果是宋慧喬的話，一定只有宋慧喬被罵爆」、「當年宋慧喬狂被罵」、「重新看待宋慧喬了」、除了心疼宋慧喬，也有理性的網友表示網上說的交往3年並沒有證據，且「都離婚了才交往很合理」。