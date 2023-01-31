勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提醒，依照勞基法規定，勞工有加班事實、雇主就必須要給加班費，不管是平日加班或是假日加班，都必須依照相關費率發給勞工加班費，違者可處新台幣2萬至100萬，且公布違法雇主姓名。他也強調，延長工時之工資一直都是勞動部的勞動檢查項目重點，勞工如果遇到雇主未給付加班費的情況，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）申訴，以維權益。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保之本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，2022年計回收有效樣本4,124份。

調查發現，勞工近一年有延長工時（加班）者占42％，較前一年度調查下降4.3個百分點，其中有延長工時者之平均每月延長工時為15小時。按行業別觀察，以電力及燃氣供應業有延長工時占58.6％最高，其次為公共行政及國防／強制性社會安全、專業／科學及技術服務業、出版影音及資通訊業，分別為 54.8％、54.7％、54.2％。

調查也發現，勞工近一年延長工時後每次均有領到加班費或換取補休者占84.1％。按行業別觀察，曾經沒有領到加班費或換取補休者的占比以其他服務業33％最高，其次為出版影音及資通訊業27.8％，金融及保險業26.2％居第三。

另外，勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App或Line等通訊形式交辦工作占25.2％，較2021年調查上升1個百分點，當下即執行工作者占14.6％，略升0.1個百分點，平均每月實際執行工作時數為4.7小時，略增0.1小時。