P. League+高雄17直播鋼鐵人於農曆年假期間，向高雄球迷公布林書豪正式加盟的好消息，期待下半季鴻「兔」大展，年後首波主場賽事，鋼鐵人將於2月3日以上班族為主題，舉辦「 回家雄班 Work From Home」上班主題日，推出上班族專屬票價優惠，凡出示本人名片或專屬識別證，於現場購票皆享有9折優惠。

林書豪加入後，讓鋼鐵人再成為球迷熱議的焦點之一，對於年假後的首個主場賽活動，鋼鐵人不敢馬虎，替為自己、家人打拚的上班族設計主題日活動，除了主題日當天出示名片或公司識別證購票享9折優惠，鋼鐵人商品部也推出「上班用品組合包」，包括鋼鐵人帆布袋、桌墊、桌曆、滑鼠墊、證件帶、購物袋，任選兩件9折，球場環廊活動亦準備「雄親報到」及「一拳入魂」小遊戲，讓上班族能夠將壓力釋放，只要對分貝機大吼超過105分貝，以及在拳擊機打出超過777分，即可獲得海報及禮券等好禮。

鋼鐵人除了將迎來林書豪和球隊奮戰，全新主持人及DJ也將在主場首次亮相，陪伴大家一起在主場上班，這次再次過招福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人期許挾農曆年前主場贏下夢想家的氣勢、複製前一場劇本，再次將勝利拿下。

此外，鋼鐵人球迷也很熟悉的「最長青的雄親」水連阿嬤，於大年初三離開、享壽88歲，球隊也特別印製88號球衣，陪伴水連嬤走過最後一程，主場當天也將在場邊留下水連阿嬤的位置，表達悼念之意。