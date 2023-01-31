衛視中文台《歡樂智多星》近日討論「結婚後讓夫妻婚姻滿意度下降的主要原因」，屈中恆妻子Vicky當下秒選「和公婆住」，並解釋一般可能很多問題就是跟公婆住那一刻產生的，包括生小孩及工作忙碌。主持人葉欣眉對此也感到十分認同，不料胡瓜竟反問她說，那如果和胡釋安結婚呢？

掩不住欣喜的葉欣眉立刻秒答，而且連回三次「我可以！」她講後怕胡瓜不相信還補上一句「我真的可以！」她笑說胡瓜家那麼大，如果一起住，跟住在隔壁沒兩樣，所以大家應該都會同意，讓胡瓜有些後悔地苦笑說，我不可以！

身為人妻的Vicky也趕緊加入，笑說如果跟胡釋安結婚的話，自己也可以跟公婆住，胡祖薇則是表示最好是住在附近，但如果公婆的想法跟夫妻倆是合的話，她是願意同住的。胡瓜以公婆的身分說，「大家都是表達自己的想法，但我們這個做公婆的才不想跟你們住！」

葉欣眉好奇詢問胡瓜沒有想過跟兒女同住嗎？胡瓜表示小孩從小就「流放」到外面去了，所以根本沒有跟小孩同住過。一旁的來賓徐小可說如果夫妻有生小孩跟公婆住是很棒的，因為公婆能幫忙一起照顧。胡瓜笑說其實現在公婆的想法跟以前不同了，「想生了托給我，我才不要」，因為公婆也有自己的事情要做，所以年輕人不要只討論自己，要想想公婆的想法，還裝生氣地說：「血壓都高起來了！」讓現場眾位女藝人趕緊大喊「公公息怒」。這段「公公」與「媳婦」的對話，讓整個錄影現場歡樂不斷笑聲連連。本集將於2月1日(三)晚上7點播出。