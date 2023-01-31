往大陸北向資金1月31日全天淨買入101.44億元（人民幣，下同），這是1月內第五次淨買入額超百億、成為歷史首次。其中，滬股通淨流入60.77億元，深股通淨流入40.67億元。整體觀察1月僅16個交易日就累計加倉達1412億元，單月淨買入額創下陸股通開通以來新高。

根據澎湃新聞報導，大陸A股1月收官日以集體小幅低開的態勢開盤。早盤兩市震盪走低，臨近午市收盤前跌幅有所擴大，午後兩市出現一波急跌，深證成指和創指回補了前一個交易日向上的跳空缺口後，在5日線附近獲得支撐。最終滬深兩市成交總額9002億元，較前一交易日的10621億元大幅減少1619億元

因此，截至1月31日收盤，上證綜指跌0.42％、報3255.67點；科創50指數跌1.67％、報1014.36點；深證成指跌0.8％、報12001.26點；創業板指跌1.26％、報2580.84 點。至此整個1月上證綜指漲5.39％，科創50指數漲5.67％，深證成指漲8.94％，創業板指漲9.97％。

根據Wind統計顯示，1月31日兩市2973檔股票上漲，1904檔股票下跌，平盤有191檔股票。