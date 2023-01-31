新任民政處長明良臻（右）今下午布達典禮，副縣長顏新章頒發任命令。（王志偉攝）

花蓮縣政府客家事務處長今起由客家大老、花蓮家長協會理事長潘乾鑑（左）接任。（羅亦晽攝）

新春上班，花蓮縣府布達兩位首長，客家事務處長由客家大老、花蓮家長協會理事長潘乾鑑接任，他強調在「幸福城市，亮麗客家」基礎下，持續推動客家文化；民政處長則由青年發展中心執行長明良臻接任，也說接下任務是「1分高興，99分要全力以赴」。

花蓮縣政府局處首長異動，原客家事務處長彭偉族調任參議，民政處長林金虎、消防局長林文瑞退休，而包括消防局、原民處長、教育處暫由副處長代理。

花蓮縣政府今舉行新任客家事務處長潘乾鑑、民政處長明良臻布達典禮，縣長徐榛蔚除了感謝2位前處長付出，更勉勵明良臻繼續推動民政業務，潘乾鑑開展客家文化新紀元，讓縣府服務更到位。

68歲潘乾鑑軍中退役，過去在榮服處服務，也曾擔任行政院東服中心副執行長、吉安客屬會長。他表示，將以4個目標繼續推動客家事務，尊老請益，為找出客家年輕族群，發掘、培育新人才，精緻傳統客家文化，連結中央與縣內各客屬社團、鄉鎮公所等，讓推動客家文化的使命。

新任民政處長明良臻也展現好長官形象，兼任青年發展中心執行長的他，有4名美女同仁舉著「處長好帥」手牌聲援，讓布達典禮生動活撥。

現年47歲明良臻表示，接下重任是「1分是高興、99分要全力以赴」，在前幾任民政處長帶動下，處內在人員配置、制度法規與服務都打下基礎，從0歲到100歲，甚至殯葬的業務等，都是負責的內容，秉持「線上有速度、線下有溫度、施政要有精確度」的精神，服務民眾。

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