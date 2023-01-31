近年來獨董介入經營權之爭亂象頻傳，除了光洋科以外，近期老牌紡織廠中福公司的經營權之爭也頗受爭議，身兼多家媒體專欄作家的名嘴張宇韶今（31）日於臉書表示獨董如果球員兼裁判，將影響公司員工生計，更是讓無辜散戶遭殃。

對於獨董亂象張宇韶表示，獨立董事介入經營權的「獨董亂象」在東林、光洋科、泰山都發生過，誠然主管機關已經盡可能加快腳步修法避免類似情況發生，但在法案正式上路之前，只能靠企業主自律。

名嘴張宇韶今（31）日於臉書表示獨董如果球員兼裁判，將影響公司員工生計，更是讓無辜散戶遭殃。(翻攝自張宇韶粉絲專頁)

張宇韶更以老牌紡織廠中福公司為例，原先因主要經營倉儲廠房租賃為主，故持有大批土地廠房，在桃園中壢擁有逾2萬坪土地資產，另外在新北市中和區景平路也有辦公大樓，土地資產相當可觀，近年來因地價上漲，公司股價連年成長，但卻因為土地利益，成為市場派的鎖定標的。市場派透過獨董突襲式召開股東臨時會，後又因程序不符無法成會，財報也無法如期交出，遭到金管會開罰，顯示團隊公司治理觀念薄弱。

更點出中福公司最大的爭議之一，就是2022年8月17日獨董高榮志召集股東臨時會，提出解任中福創辦人黃家董事長的董事席次及補選董事的議案，但卻因解任案未能全數通過，造成實際補選人數與通知書上記載不符，股東無法正常行使投票權，擔任股東臨時會主席的高榮志因程序問題當場遭主管機關投保中心表示異議。

張宇韶表示，原先體質健全的公司，在經營權糾紛之下在今年四月面臨下市危機，試問這樣的「獨立」董事其獨立性何在？對投資人的保障又何在？他也希冀公司派與市場派自律之外，也要呼籲公眾多加重視此一現象，在法令未正式上路之前，輿論的監督或能阻卻此一亂象再度上演。