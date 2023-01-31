台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市景氣「上下半年兩樣情」，本來上半年還維持往年的成長勁道，但隨著央行升息、兩岸緊張、股匯震盪、地方大選，以及平均地權條例修法等政經變因堆疊，2022下半年房市氣氛由多轉空，也讓全年的買賣移轉棟數「開高走低」，並跌破32萬棟關口，寫下近3年來新低量！2023年在各項因素影響下，預期全國的買賣移轉量將持續量縮，不排除將面臨力保30萬棟的壓力。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，2022年在全球央行連續升息，經濟表現不佳，國內又有打房政策等因素，表現不盡理想，同時也成為2016年房地合一上路以來的首次下滑，在前景不明下，2023表現恐更糟。

隨著平均地權條例即將上路，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，建商應會更為保守，未來市場恐僅有自用與成屋成為交易主力，市場動能長期堪憂。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然近期全球股市止跌回穩，平均地權條例修法三讀通過，定調不溯及既往，短期對市場衝擊減輕，不過，民眾看待2023年房市表現轉趨保守，即使看屋意願不減，但出價、付斡猶豫期拉長，都將左右房市交易量能，建議有意售屋的屋主，儘早展開汰弱留強的資產安排，適度讓利、降價，有利於加速成交。