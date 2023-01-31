力成集團2022的營收及獲利，誠如上次法說會所預期，營收及EPS微幅成長。但以去年第四季而言，記憶體營收大輻衰退，超豐(2441)邏輯持續探底。去年中共20大後的堅持清零政策加大了對供應鏈及需求面的衝擊，電子及半導體產業面臨十幾年來最嚴峻的挑戰。

展望2023年，今年首季因傳統淡季、一月農曆過年長假、二月工作天數較少、兩岸緊張的局勢、大陸疫情的發展及庫存調整不如預期順利等因素，會是今年最艱困的一季，隨後營收可望呈現逐季成長的趨勢。

受國際通膨、烏俄戰爭、美中對抗、高利率、不穩定的匯率及兩岸緊張局勢等影響，產業復甦緩慢，延長了庫存調整的時程。業界普遍認為景氣要到下半年才會好轉。

力成集團為因應此嚴厲的挑戰，除停止產能擴充、縮減資本支出金額外，將嚴格控管成本，加速高階邏輯產品的認證及生產，並將見鑒請董事會與股東會核議配息參考往年水準以感謝股東長期的支持。

力成去年實際資本支出為167億元，因景氣不明朗，今年估減至約100億元，約年減4成，後續也將根據客戶需求做調整。

力成認為，今年第一季將會是全年的最低點，逐季回升。因外部環境負面因素未除，市場買氣持續低迷，庫存水位過高等問題仍將影響2023年上半年的表現。不過大陸放寬防疫措施，有助經濟活動正面成長。美中晶片戰及地緣政治影響，國際客戶也加速深耕在台化供應鏈。力成加強車用、網通、工控等產品耕耘，減少景氣循環對公司營收的衝擊，並加速第三代半導體封裝生意規模及新封裝形式產能建置。