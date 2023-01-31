高雄水情再度拉警報！主要用水來源高屏溪川流量，今（31）日一度探底至9.5CMS（每秒立方公尺）。高雄市長陳其邁坦言，近1年是30年來南部地區下雨最少的1年，今年水情相對嚴峻，但市府超前部署儲備足夠備用水，來因應極端氣候的挑戰。

陳其邁表示，高屏溪平均1月川流量是9.7cms，枯水期一般會持續到4月底、5月初，即梅雨來之前。今年水情是相對嚴峻的，但市府在前年超前部署，有挖了62口井，總共有13.97萬噸的供水量，在去年底至今年2月，在高屏溪攔河堰上下游附近又挖11口井，總共會增加4.7萬噸供水量。

陳其邁強調，近年高市府與水利署合作，在高屏溪的伏流水最大供水量可以到70至80萬噸，在這2年時間一直在做一件事情，就是儲備足夠的備用水來因應極端氣候的挑戰。

陳其邁表示，現階段來講水情是正常的，但仍要呼籲民眾節約用水，因為現在才1月底，距離枯水期結束還有將近3至4個月，這是一個嚴峻的挑戰，真的希望大家可以節約用水。

陳其邁也提到，去年1年高雄供給台南分為兩部分，一個是自來水北送，另一個是旗山溪，總共有2億度的水支援台南相關水源。此外，高市也會根據接下來天氣變化，以及曾文水庫、南化水庫的蓄水量來做一些調節，互相支援。