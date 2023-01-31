統一獅Uni-Girls啦啦隊成員瑟七，擁有姣好的臉蛋和勻稱的身材，是球場上美麗的風景之一，昨（30日）是開工第一天，她在社群開放網友QA，其中一題是問有沒有整形；對此，瑟七坦承雙眼皮縫的，也有打過肉毒和玻尿酸，「反正很多男生也看不出來是真的還假的。」

瑟七樂於在IG與粉絲互動，開工日便在限時動態開放網友提問，有人讚美她大腿很細，好奇維持身材的祕訣，瑟七心虛地回：「沒有維持可言...過年超胖…腿是天生就不會胖！」

至於有沒有整形，瑟七大方承認縫過雙眼皮、注射過兩到三次的肉毒桿菌，下巴也打過玻尿酸，但她不介意外界的看法，直言：「有沒有整形有什麼關係，反正很多男生也看不出來是真的還是假的。」

被問及如何看待酸民，瑟七表示以前很在意，現在選擇不看，「反正喜不喜歡本來就是主觀的，他不喜歡我還是有別人喜歡，就像我喜歡的帥哥大家也不一定喜歡。」

外型可愛漂亮的瑟七，也被網友問保養的訣竅，她直率地回應：「最好的保養就是天生。」瑟七自爆是酒糟肌，很容易受外在因素影響導致敏感、長痘，外宿一定要自備枕套，否則隔天皮膚馬上發紅、長東西，瑟七無奈地感嘆：「剛剛醫生還跟我說，也不能用任何護髮產品，不然你會終身長痘，但我一樣都戒不掉，誰來告訴我，那我還能幹嘛？」

瑟七2020年加入Uni-Girls，隔年又加入職籃新竹街口攻城獅的啦啦隊，在職棒、職籃的加持下，瑟七再靠著甜美外型、活潑搞怪的風格，吸引球迷的注目，人氣持續攀升。