前副總統陳建仁今(31日)正式就職新任行政院長，他致詞時提到「剩下475天」，還說「這將是我人生最後一個政務人員公職」。媒體人黃揚明觀察指出，475天這數字顯示總統蔡英文與他已有默契，要他做到蔡英文任期屆滿為止。也就證明他接下來這475天，無發生其他意外的話，就不會參與其他政治工作，包括角逐民進黨內總統初選。他還酸政務人員的定義，中研院特聘研究員似乎不在這範圍當中，「因此大家懂的就懂。」

今天陳建仁上任致詞時，提到「服務人民就是我們共同的信仰，剩下475天，每天都要上緊發條，打造溫暖堅韌台灣，讓我們開始工作吧」，還說「這將是我人生最後一個政務人員公職」。黃揚明認為，這透露了幾個訊息。

黃揚明指出話中玄機：475天是計算到明年5月19日蔡英文任期的最後一天，依照憲政慣例，明年大選過後，因新國會民意產生，行政院長都會提出總辭，只是總統要不要慰留的差別，不過陳建仁會說出475天這個數字，顯示蔡英文總統與他已有默契，要他做到蔡英文任期屆滿為止。

他點出：既然陳建仁會說出475天這個數字，也就證明他接下來這475天，無發生其他意外的話，就不會參與其他政治工作，包括角逐民進黨內總統初選。

此外，政務人員的定義，在《政務人員退職撫卹條例》中規範為：一、依憲法規定由總統任命之人員。二、依憲法規定由總統提名，經立法院同意任命之人員。三、依憲法規定由行政院院長提請總統任命之人員。四、前三款以外之特任、特派人員。五、其他依法律規定之中央或地方政府比照簡任第十二職等以上職務之人員。黃揚明強調，「中研院特聘研究員似乎不在這範圍當中，因此大家懂的就懂。」