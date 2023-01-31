捷克總統當選人帕維爾在推文表示，「希望未來有機會親自與蔡英文見面。」對此，總統府發言人林聿禪回應，相信未來，台灣和捷克一定能繼續強化雙邊夥伴關係，並且在區域議題上保持聯繫。蔡英文總統昨日也表示，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。

捷克總統當選人帕維爾30日和我國總統蔡英文通話，創下歐洲國家元首和台灣總統通話的先例，他推文表示，「希望未來有機會親自與蔡英文見面。」捷克新聞周刊《觀點》1月31日引述消息指出，蔡英文可藉由出席2023年下旬在首都布拉格舉行的會議，與帕維爾會面。

對於台捷領導人是否有機會見面？總統府新任發言人林聿禪表示，台灣和捷克是共享民主理念的民主夥伴。過去幾年，雙方積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作。

總統府相信未來，在共享民主自由價值的基礎之上，台灣和捷克一定能繼續強化雙邊夥伴關係，並且在區域議題上保持聯繫，也繼續在各個領域開展更多合作。

她說，蔡英文總統昨日也表示，欣聞兩人皆是倫敦大學校友，有共同的生活經歷，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。