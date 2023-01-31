受到通膨影響，物價持續走高，不少人想吃得健康，卻又擔心採買食物的花費，會讓荷包大縮水。如今有英國營養師提出解方，以脫水食物入菜，既健康又能節省開銷。

「經過脫水處理的豆類、水果，或是全穀食物和堅果，這些食物能存放好幾個月，也能為你的飲食增添更多養分，」營養師莎拉·申克（Sarah Schenker）表示。

脫水食物含有很高的能量，也保留了蛋白質、纖維質、維生素和礦物質，營養成分豐富。雖然乾燥過程會導致部分維生素C流失，但由於「食物中的植物複合物並未減損，因此能幫助身體對付疾病和老化問題，」申克補充說明。

事實上，脫水食物的好處不少。以梅乾為例，其抗氧化物的含量為等量新鮮梅子的兩倍。而乾燥後的食物，也更能有效地被人體吸收利用。

「有些營養素因為懸浮在水中，會很快流過消化系統。乾燥過程能提高這些營養素留在人體內的比例，」申克解釋。

不過，營養師同時也警告，脫水食物的含糖量和熱量也比一般食物來得高，民眾在攝取上必須多加留意。而臺灣氣候溫暖，夏季濕熱，保存這類食材也必須更用心，避免吃進營養卻害了健康，反而得不償失。