2022年產險業在防疫險上大栽跟斗，全年理賠衝破新台幣2,000億元大關，連帶讓產險業大股東現金增資金額衝千億元，創史上新高。據金管會保險局統計，截至2022年12月31日止，防疫保單已理賠超過410萬件、理賠金額逾1,693億元；疫苗險理賠件數101萬件以上，理賠金額423.3億元，總計雙險理賠金額達到2,116.4億元，隨著理賠件數的暴增，爭議案量也一直居高不下。

不過，產險業兔年可望等到第一道曙光。衛福部已研擬將率先調整「確診病例定義」改為只通報新冠「重症」，輕症者將不需通報，此政策將可讓確診人數大幅降低、減輕防疫保單的理賠壓力，相關爭議也可望大幅下降。

從防疫險的申訴案件來看，2021僅189件，2022受到變種病毒omicron擴散，國內疫情大爆發，使得防疫險理賠也大舉攀升到4萬1,460件，暴增到2021年的219倍。

而2023年以來目前統計至元月18日，申訴案件已高達2,411件，其中，保險公司申訴處理中的有2,403件、紛爭已解決的僅6件、保險公司維持原議有2件，也就是有99﹪的案件都還在處理中。

就個別產險公司的防疫險申訴案件，若以去年全年來看，富邦產險遭申訴16,255件、占整體比重39％，位居第一名；申訴案件排名第二是和泰產險為8023件、占比率19％；新安東京海上產險為4826件、占比12％，換言之，申訴案件前三大比重高達七成。而今年前三大申請案量仍是富邦產險（675件）、和泰產險（446件）、新安東京海上產險（378件）。

進入評議的案件，2022年共有5,820件、做出評議的案件數達1,685件、比重達29﹪，而2023年評議案件數達424件，其中，有415件還在審理中，尚未結案。