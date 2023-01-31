「2023 FTISLAND LIVE 'RE： FTISLAND' IN TAIPEI」票價圖。（阿爾發音樂提供）

韓國搖滾樂團「FTIsland」暌違5年，將於4月22日來台開唱，本次演唱會標題名取為「RE：FTISLAND」，意指團員們在經歷長期的疫情以及成員陸續結束兵役後，活動終得以重新開始，也有他們再次用自己的的音樂及真心來回報長時間等待著的粉絲之意，為此FTIsland將演出15年來深大家喜愛的眾多歌曲回報歌迷。

近期主辦單位公布影片中，成員們溫暖問候大家並表示很久沒有來到台灣，內心很是期待與激動。貝斯手李在真也想起之前來台時，瘋狂喝珍珠奶茶代替正餐的甜蜜經驗；主唱李洪基也嘴甜說「每次去台灣，從飛機起飛那一刻起，都是美好回憶」；鼓手崔敏煥則想念每次演出時與聽眾間的距離既近又遙遠的浪漫距離，期待4月22日與歌迷相見。

「2023 FTISLAND LIVE 'RE： FTISLAND' IN TAIPEI」將於4月22日（六）晚間7點於TICC台北國際會議中心舉辦，詳細演唱會訊息、座位圖與紛絲福利請上阿爾發音樂官方臉書查詢。