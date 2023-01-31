美國戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative）30日在網站上指出，中國海警去年幾乎天天巡邏南海幾個主要地點。

新加坡《聯合早報》引述報告稱，中國海警去年巡邏萬安灘的天數達到310天，比起2020年增加超過一倍。作為越南主要石油和天然氣開發地點的萬安灘，在過去曾發生中國和越南執法部門對峙事件。

此外，中國海警巡邏仁愛礁的天數則從2020年的232天上升至279天；菲律賓已派遣一艘軍艦駐紮在仁愛礁。

中國海警在靠近馬來西亞重要石油和天然氣項目的魯克尼亞暗沙（Luconia Shoals）展開巡邏天數，則從279天增加到316天。

亞洲海事透明倡議組織認為，中國海警不斷在這些地點巡邏，顯示北京決心控制九段線以內的海域。該組織也說，他們統計出來的數據可能不完整，因為並非所有海警船都使用用來追蹤船隻行蹤的收發器；一些船也嘗試利用虛假數據來掩蓋身份。

CSIS東南亞研究主任兼亞洲海事透明倡議組織主任波林（Greg Poling）說，隨著中國海警局船隻每天在馬來西亞、菲律賓和越南水域作業，這幾乎意味著局勢仍會是高度緊張，也會經常與這些鄰國發生衝突。波林認為，中國海警巡邏正成為這個地區的常態，「近年來巡邏地點非常一致，創造了東南亞各方可以管理的可預測現狀，但也會遇到難題。」