合計中租-KY 2022年自結合併營收866.08億元、年增達20.02％，歸屬母公司稅後淨利272.26億元、年增達25.79％，每股盈餘17.17元，全數改寫歷史新高。觀察主要營運地區，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增24％、4％及19％。
中租-KY表示，去年獲利創高主要受惠營收成長、成本費用率控制得宜及整體所得稅費用率減少。展望2023年，公司將在台灣及中國大陸穩健營運基礎下，持續耕耘及擴大東協利基市場，奠定三大市場版圖，並在維持穩健資產品質下追求成長、發展多元綠能。
中租-KY(5871)公布2022年12月自結合併營收創77.73億元新高，月增0.47％、年增達16.23％。歸屬母公司稅後淨利18.7億元，雖月減9.44％、仍年增8.4％，續創同期新高，每股盈餘（EPS）1.18元。
合計中租-KY 2022年自結合併營收866.08億元、年增達20.02％，歸屬母公司稅後淨利272.26億元、年增達25.79％，每股盈餘17.17元，全數改寫歷史新高。觀察主要營運地區，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增24％、4％及19％。
中租-KY表示，去年獲利創高主要受惠營收成長、成本費用率控制得宜及整體所得稅費用率減少。展望2023年，公司將在台灣及中國大陸穩健營運基礎下，持續耕耘及擴大東協利基市場，奠定三大市場版圖，並在維持穩健資產品質下追求成長、發展多元綠能。
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