周曉涵劇中買新房。（TVBS提供）

臧芮軒過年大撒幣。（TVBS提供）

Teddy過年宅5天，超期待開工。（TVBS提供）

《加油喜事》演員周曉涵、臧芮軒、劉育仁、Teddy(陳向熙)和新加入喜事大家庭的邱子芯、鄭芯恩於大年初五率先開工，眾人聊起休假期間的趣事與兔年新目標。戲裡周曉涵與周孝安購置新房，戲外周曉涵笑說買房還在存錢，不過，新的一年打算換掉開了10年的車，買台新車。

大年初一周曉涵與家人按照往例到常去的寺廟祈福，竟巧遇台北市長蔣萬安發平安符。平常被要求簽名、握手的周曉涵，卻在當下感到害羞而不敢互動，靦腆又可愛的模樣被一旁的媽媽拍下來，成為春節期間的意外插曲。

臧芮軒、劉育仁、Teddy劇中展開三角關係，不少觀眾好奇女生的選擇，臧芮軒表示，劇中角色林雨柔愛好自由，或許會選擇劉育仁飾演的武子鑑。劉育仁過年期間遇到親戚，大家也忙著追問「林雨柔、武子鑑會不會在一起？」讓他覺得很有趣。

Teddy透露今年家人不在身邊，第一次自己過年，在家當「睡飽吃、吃飽睡」的宅男，宅了5天，「我真的好期待開工啊！」經歷過低潮，Teddy的新年展望就是「有底氣」去面對工作、面對生活還有面對自己。這次假期跟家人黏緊緊的臧芮軒，特意換一疊百元鈔票大撒幣，透過遊戲讓長輩有錢拿又能同樂，自己也充飽電，新的一年除了拍戲外，也準備躍升老闆創立專屬品牌。

甫加入劇組的邱子芯和鄭芯恩，在《加油喜事》中都有不同以往的表現。邱子芯飾演的辛蒂，不管內、外在都與本身性格差很大，很享受戲裡扮演「搗蛋鬼」的角色，至於角色多具破壞性，笑說：「看下去就知道囉！」鄭芯恩詮釋古靈精怪的女孩辛琦珊，從個性到造型都與《機智校園生活》品學兼優的周凌凌十分不同，坦言每次接新角色都很緊張，開拍前一天完全睡不著，她也向粉絲喊話，請大家期待這次有著不同面貌的鄭芯恩。