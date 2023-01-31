台南市長黃偉哲今天頒發感謝狀，感謝郭貞慧對台南觀光旅遊的付出。(曹婷婷攝)

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧將參與台南第一選區民進黨立委初選，挑戰現任立委賴惠員，農曆年前已向市長黃偉哲請辭，任期至2月6日，接下來將專心拚黨內初選。黃偉哲說，郭貞慧任內表現有目共睹，尊重她的生涯規畫，職缺將先由副局長林國華代理。

郭貞慧今天受訪指出，過去3年公務人員生涯中，也於去年底得到公務人員傑出貢獻獎，對自己帶領的團隊是很大的肯定，接下來也將轉換能量，回到自己的故鄉，服務11個區的民眾，把過去在國際上的交流，轉化成服務台南鄉親與社會大眾。

她說，辭職後將衝刺立委初選，全心全意打拚，讓民眾看到她的決心與熱忱、專業。她也提到，去年11月26日九合一選舉後，感到相當挫折，畢竟，市府這麼用心打拚市政，市政成果也破了很多紀錄，但選票結果卻不如預期，因此一直思考用什麼方式來幫助市府？經過1個多禮拜沉思，她認為自己有能量可服務民眾，希望能擴大服務，因此農曆年前向市長口頭請辭，市長也非常認同與支持。

郭貞慧表態投入第一選區參與初選，將挑戰現任立委賴惠員，她不諱言，挑戰現任立委好比「革命」，聽到很多加油打氣、鼓勵的聲音，也期許帶著這個正能量繼續往前走。

今天是春節過後第一場市政會議，黃偉哲也頒贈感謝狀給郭貞慧，肯定她任內對於台南觀光的付出。黃偉哲說，郭貞慧任內表現不論觀旅局同仁或市民都給予高度肯定，他也尊重郭貞慧的生涯規畫，觀旅局長職缺將先由副局長林國華代理，林國華對觀旅事務相當嫻熟，相信對於台南的觀旅發展計畫不會有影響。