經濟部31日公布2022年12月與全年外銷訂單統計。12月外銷訂單受到中國大陸解封，訂單遞延效應發酵，金額降至521.7億美元、年減23.2％，全年訂單金額6,667.9億美元，金額雖為歷年第二，但年減1.1％，終結連續2年正成長。經濟部表示，主要是因新興科技應用 需求雖持續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續進行庫存調整，加以前一年同月基期較高所致。

按貨品別觀察，各主要貨品接單均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，年增率皆呈減少，其中科技類貨品方面，由於前一年同月基期較高，致資訊通信產品與電子產品分別年減24.1％、20.9％；而光學器材因面板價格較上年同月下跌，加上背光模組及光學鏡頭接單減少，年減40.9％。

傳統貨品方面，因業者對設備投資保守觀望，加上部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減34.1％、33.9％、29.4％及19.2％。

2022年上半年受惠新興科技應用及數位化商機，加以油價仍處高檔，致上半年外銷訂單年增9.5％，下半年則因全球經濟深受通膨及升息衝擊，終端需求疲軟，客戶持續進行庫存調整，致轉呈負成長10.1％，累計全年外銷接單6,667.9億美元，年增率在基期較高下，轉呈年減1.1％。

展望未來，5G、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴展，數位轉型需求延續，惟通膨、升息、俄烏戰爭、美中科技戰等變數持續干擾全球經濟及貿易成長力道，恐抑制外銷接單表現，後續發展仍需密切關注。