統計110年上櫃公司平均每位董監事酬金前十大上櫃公司，電子股占5檔，其中PA大廠穩懋繼109年1,756.1萬元居首位，110年1,435.3萬蟬聯第一名，世界1,030.7萬元排第三，欣銓（995.6萬元）第四、聖暉*（779.8萬元）第七、撼訊（694.4萬元）第十。

唯一的文創股鈊象848.2萬元排第五；至於金融股占有4檔，康和證1,114.5萬元居次，宏遠證（829.3萬元）、福邦證（744.2萬元）、元大期（702.4萬元），各分居第六、八、九。

另統計113家上櫃公司年度虧損但董監事酬金總額或是平均董監事酬金卻增加，其中神盾（6462）、西勝（3625）兩家公司平均董監事酬金各年領295.4萬元、131.7萬元最多，其次平均董監事酬金較多的虧損公司，還有新鉅科（94.2萬元）、誠品生（77.8萬元）、昱泉（73.6萬元）、熒茂（71.4萬元）。

櫃買中心表示，上櫃公司110年度董監酬金實際支領情形於1月31日在公開資訊觀測站「公司治理專區」之「董事及監察人相關資訊」項下揭示，內容包括各公司實際支付董事或監察人之酬金總額、平均每位董事或監察人之酬金、及酬金總額占稅後損益百分比等資料。

櫃買中心指出，投資大眾可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比或平均每位董監酬金等排序方式進行查詢，另外，為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，也在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「110年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之公司名單等相關資訊。