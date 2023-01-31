高雄三民二警方偕在地民間企業，於新春開工日，一同前往弱勢家庭發送紅包送暖。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

春節開工送暖！高雄三民二分局員警於過年前夕，透過鄰里查訪，得知轄內有10戶弱勢家庭，便於開工首日，邀請當地民間企業「呈漢工程有限公司」總經理王材森前往關懷慰問並發送愛心紅包，期盼能為困苦民眾寒冬送暖、感受一溫馨快樂的新年。

三民第二分局覺民路派出所於過年前夕，透過鄰里查訪時，得知轄內共有10戶弱勢家庭，其中一戶為62歲張姓婦人，罹患大腸癌四期，還要獨自照顧智能障礙的兒子，僅靠政府補助度日。

為能推廣公益，幫助困難弱勢家庭，覺民路派出所廣邀轄內善心企業主響應，王材森因此受邀，得知能幫助弱勢家庭後，毫不猶豫準備10份，每份新台幣1萬2000元的愛心紅包，於春節開工當天，跟隨員警逐戶慰問、親自遞送。

當張婦收到紅包時，不禁深受感動，眼眶泛紅擁抱著王材森，向他表示感謝。王材森表示，透過一系列的關懷慰問，讓他明白社會上有許多需要幫忙的人，所幸自己有餘力幫助他人，期許往後也能透過實際行動，回饋社會。

警方表示，見清寒民眾露出欣慰感激的微笑，不免讓平時認真執勤的警察同仁為之動容、展鐵漢柔情，義舉無疑在新春開工日，為整個社會注入一股象徵重生的希望暖流。