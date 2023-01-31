台北市一間連鎖咖啡廳店長昨（30）日發文指稱有位媽媽帶著3名小朋友到店裡用餐，後來沒付錢就離開了，然而店長今日出面澄清，是員工的作業疏失與誤判，該名媽媽當時還坐在店內，趕緊發文向這位媽媽和孩子及學校道歉。

咖啡廳店長控媽媽帶3孩沒付錢落跑！ 結局神展開，店家急道歉。(翻攝臉書我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）)

一名咖啡廳店長昨日在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」發文指出，昨日中午一名媽媽帶著3位小朋友到店裡用餐，點了3份炸雞以及2份義大利麵，但吃完忘記付錢就離開了，請網友協尋請他們回來付款。

怎料，今日店長再度發文澄清是誤會一場，「實際的狀況是，客人為1位媽媽帶3位小朋友中午來店內用餐，分開坐兩桌，點餐時也被分開點在兩桌。用餐後兩點多小朋友就先離開，媽媽則是持續坐到 6點多離開，離開時就把兩張帳單一起結掉了」，並沒有忘記付錢一事。

店長表示，同仁於傍晚看到小朋友的空桌以及其桌上的帳單，以為客人忘記付錢就離開便告知他狀況，他PO文後才發現是誤會一場，當時媽媽還在店內坐著。

店長接著道歉，當事人被誤會，在貼文中還提及小孩的學校，心裡肯定十分難受，「對於我們的作業疏失與誤判，以及誤判後的PO文，我想要跟這位媽媽、3個孩子及學校和球隊再次說聲對不起」。

不過貼文曝光後掀起不少網友怒火「我看你需要登報道歉比較正式，不要動不動就上網路PO文，你們就發個道歉，人家家長背後留下的是被人閒言閒語，以後做事情要確認清楚再發」、「就這樣算道歉真的太敷衍了。我誣陷你再跟你道歉，你覺得事情就這樣結束嗎？傷害別人很容易，補償別人輕飄飄一句話？」。但也有網友出面緩頰「純屬誤會，解開就好」」、「不錯了 有勇氣認錯，現在很多人道歉都沒有勇氣」、「知錯能改，善莫大焉…」。

面對網友們的怒火，咖啡廳店長再次回應並道歉。(翻攝臉書我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）)

面對網友們的怒火，店長再次回應「感謝大家給的指教，這些都是我們持續改進的方向。這次造成該位客人的困擾，我對他深感抱歉，連絡上後也感謝她大度的接受我的道歉，而她還說仍願意再來用餐，人很好非常的客氣，更讓我加倍的不好意思。對於有社團朋友說應該要給補償，我是已經有向客人提出補償，造成她的困擾，這是一定要做的。當然客人要提告的話，這也是客人的權利」。