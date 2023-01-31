中國大陸外交部發言人毛寧1月31日主持例行記者會。有記者提問，中國政是否府將對從韓國赴中旅客進行全員核酸檢測。毛寧回應，中方一貫堅決反對將疫情防控政治化。個別國家執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。

毛寧指出，中方將新冠病毒感染調整為乙類乙管以來，少數國家對來自中國的旅客採取了不科學的入境限制措施，中方以最大誠意本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分的溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢。但令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。

毛寧強調：「我們一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為應當取消針對中國的歧視性限制措施，我們願同各國一道為中外人員的正常往來創造更多的便利。」