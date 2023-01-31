為期10天農曆春節剛結束，台南市今天新增COVID-19確診人數為2935例，逼近3000例，相較於農曆年前平均每天維持千餘例，年假尾聲28日即已破2000例，近日疫情有升溫跡象，衛生局為持續鼓勵長者踴躍接種疫苗，宣布65歲以上及55歲以上具原住民身分者接種疫苗領取2劑快篩試劑，將延至2月28日。

台南市今日天新增2935名本土確診病例，顯示春節連假結束後，確診人數即有明顯攀升趨勢，統計自去年元旦至今年1月30日，累計確診個案人數共67萬5980名，占全市比為36.49％。

衛生局指出，統計至今年1月30日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.7％、89.1％、1.3％、75.5％、22.4％及3.24％。

衛生局指出，春節期間從20日至29日共服務6056位市民朋友施打COVID-19疫苗，其中包含2399位65歲以上長輩，而為了持續呼籲長者踴躍接種疫苗提升免疫力，並可於接種完成後持身分證、印章、健保卡及接種紀錄卡，至衛生所或原接種院所服務時間領取2劑快篩，長者打疫苗領快篩將延長至2月28日，領取期限至3月7日止。

衛生局另也呼籲，依疾管署資料顯示，上周腸病毒急診就診134人次，較前一周77人次上升74％，國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，顯示社區中持續有腸病毒活動，提醒民眾加強注意居家環境清潔，並落實洗手5步驟，如家中嬰幼兒有急性肢體無力，應盡速送醫。