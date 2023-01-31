配合台中市「市政路延伸工程」，為降低對交通的衝擊，台中市政府建設局將於2月6日啟動交通維持作業，預計封閉東大溪南側水尾巷，且安和路也將從原本四線道縮減為兩線道，建設局長陳大田呼籲，駕駛人經過時應配合關交通標示及義交指揮行駛，也可提前改道。

為打造台中產業黃金走廊，串聯七期重劃區及工業區，市府推動「市政路延伸工程」，第1標工程計畫開闢工業區一路至安和路，陳大田指出，第1標工程開工至今，已完成部分管線遷移，接下來將進行安和路上協和一號橋改建及東大溪排水箱涵施作工程，透過該路段開通，將可分流車潮至安和路、南屯交流道。

而為降低對交通的衝擊，陳大田表示，施工單位將於2月6日起縮減安和路車道，預計採封閉一半道路進行施工、另一半仍開放車輛通行的半半施工方式；此外，工業區一路至安學橋間的東大溪南側水尾巷則將完全封閉，民眾行經該處必須改道福安十一街、朝馬路及協和北巷，封閉時程將持續到2024年底。