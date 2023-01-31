中油宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，2月份國內天然氣價格平均應調漲，惟考量國際天然氣價格長期趨勢尚可再觀察其變動幅度，以及持續配合政府物價穩定政策，2月天然氣價格暫不予調整，自112年2月1日零時起實施。