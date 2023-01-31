立法院副院長蔡其昌，昨日應邀到泰國清邁湄州大學進行訪問，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。（蔡其昌服務處提供／陳世宗台中傳真）

立法院副院長蔡其昌，昨日應邀到泰國清邁湄州大學進行訪問，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。（蔡其昌服務處提供／陳世宗台中傳真）

立法院副院長蔡其昌昨日應邀到泰國清邁湄州大學進行訪問，由總統府國策顧問柯富揚、立法委員張廖萬堅及台灣駐泰國大使莊碩漢博士陪同，對其師生進行觀光政策與發展演講得到熱烈迴響。並與泰國清邁台商進行交流，傾聽台商們的需求及感謝台商對台灣長期支持與貢獻，期盼繼續努力促進雙方交流互動。

蔡其昌服務處指出，蔡其昌前往泰國清邁進行訪問，係為回報湄州大學校長Weerapon Thongma代表泰國皇室Chulabhorn朱拉蓬公主，於2019年11月21日到立法院頒贈「觀光發展」榮譽博士給他；泰國為觀光大國，在亞洲排名第一、世界排名第四。

泰國於疫前2019年約有4000萬觀光客，觀光收支為605億美元，佔泰國 GDP約20％。蔡其昌從政以來不僅大力協助台灣觀光業者發展國際觀光，亦協助不少泰國學生到台灣留學、工讀與實習，解決台灣旅行業者新南向的人才問題，因此獲頒泰國湄州大學觀光發展榮譽博士並獲邀回校演講。

蔡其昌服務處表示，蔡其昌演講後，也應邀參觀湄州大學校園，對Weerapon Thongma校長推動校務發展相當肯定和讚許，中午並與泰北台商會、湄州大學校方接受莊碩漢大使的午宴款待，雙方相談甚歡。