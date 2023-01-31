美國運輸司令部(U.S. Transportation Command)稱，提供烏克蘭的109輛M22-ODS布萊德雷(Bradleys)步兵戰車，第一批60多輛已經從南卡羅來納州的港口出發，不多久就抵達波蘭，然後以鐵路進入烏克蘭。

戰區(The Drive –The WarZone)報導，運輸司令部表示，這批裝備將為烏克蘭軍隊提供額外的進攻和防禦能力，以保護他們的邊界，免受俄羅斯的非法入侵。

進入正直號滾裝船的M2步戰車。 (圖/美國後勤司令部))

根據美國國防部的消息，1月25日，第一批M2運上「正直號」(ARC Integrity)滾裝船(RORO)， 它隷屬瑞典TRANSCOM貨運公司。該公司沒有說明布萊德雷何時抵達烏克蘭。

美國拜登總統(Joe Biden)是在1月5日宣布M2A2-OSD派往烏克蘭，是28.5億美元軍援計畫一部分，數量為50輛。到了1月19日，新一波25 億美元的總統授權再提出另外59輛M2A2-ODS ，因此總數109輛。

這一次送出了60輛，佔了一半以上，但是還需要一段時間才能上戰場。首先它們先會送到盟邦國家，可能是德國，因為烏克蘭軍隊在那裡接受作戰訓練，然後再以鐵路運往烏克蘭，中間途徑是波蘭或羅馬尼亞。

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)說：「他們將接受數星期的培訓，學習如何操作車輛，以及如何作戰，還有基礎戰術應用，以突破障礙。」

M2步萊德雷有多樣化的火力與觀瞄系統，它的武裝、機動性和耐用性正是烏克蘭所需要的，尤其在目前激烈的東線戰爭，在大部分地區都陷入困境，其中又以頓巴斯的戰鬥特別激烈，雙方都在關注未來幾周和幾個月的攻勢。