台北市副市長李四川新春發現不少人隨手亂丟垃圾影響市容，有網友希望增設公共垃圾桶（行人專用清潔箱），李表示會再與環保局研議。環保局長吳盛忠31日則說，清潔箱設置採滾動式修正，總體數量會落在2千組（一組2個）正負5％變動，現階段多以專案為主，如台北燈會期間，展區周邊廣設60組移動式垃圾桶，並安排機動巡查落實「垃圾不落地」。

前台北市長柯文哲今表示，與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾或有垃圾帶回去，並提垃圾桶多了難管理、成本上升等兩點原因，指日本馬路上也很少有垃圾桶。

而據台北市環保局統計，2018年時全市行人專用清潔箱共有1985組，不過新冠疫情後，柯文哲下令刪減垃圾桶數量，2020年僅剩約1272組，直到2022年疫情趨緩，才陸續恢復設置，直至今年1月，全市已增至2000組清潔箱。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，行人專用清潔箱設置的主要原則，是在公車站牌、捷運出入口、商圈夜市及景點等，供行人或觀光客使用。設置最多清潔箱的行政區為中正區共260組；其次則為大安區共237組。

鄧淞駿表示，若是偏向文教住宅的行政區如文山區，清潔箱的數量就比較少，只有93組，因為民眾都可以把垃圾帶回家丟。

至於李四川說要再研議清潔箱增設事宜，吳盛忠說，會遵照指示滾動式修正，整體數量會落在2000組的正負5％。鄧淞駿則補充，清潔員一天會巡收清潔箱3至6遍，若發現該區清潔箱經常爆滿，就會研擬增設；而若時常被違規丟棄家戶垃圾，則會派員稽查或是架設攝影機查緝，違規者將開罰1200到6000元。

另針對即將到來的台灣燈會，鄧淞駿則表示，整個燈會展區增設60組50加侖大型移動式垃圾桶，並且搭配燈會主視覺裝飾，也會動員12區行政區的清潔隊員，每天約200人在燈會展區巡查，落實垃圾不落地政策。