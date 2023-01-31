古坑鄉華山咖啡園區的209線路面瀝青龜裂破損，每逢雨季路面濕滑造成行人及車輛通行安全疑慮，古坑鄉公所提報改善計畫，雲林縣府同意補助274萬元辦理改善工程，邊坡不穩定之處將做擋土牆，使遊客及居民都能安心行走。

209線是華山村及華南村居民及農產品運送通行道路，也是許多登山客步行路段，村民希望可以盡速修復，讓遊客及在地居民出入更平安，也振興古坑鄉的咖啡觀光旅遊。

副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯今（31日）上午上山會勘209鄉道路面毀損狀況，古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、華山村長李國和及村民們陪同，汪令堯向鄉親說明工程項目，也傾聽鄉親的意見，俾使工程順利並符合民眾的需求。

華山村長李國和說，雲209鄉道因年久失修，多處路面瀝青龜裂破損，每逢雨季路面濕滑易造成行人及車輛通行上的安全疑慮，感謝縣府團隊、鄉公所及賴明源議員協助改善209線，希望再盤點整理其他重要道路，提供更方便的交通，增加遊客回流率。

古坑鄉長林慧如表示，感謝縣府團隊及賴明源議員協助改善209線路面，華山是雲林縣兩大休閒農業區之一，209線、208線、149線是華山很有特色的條重要道路，希望縣府可以協助把209線拓寬成雙線道，保障遊客及鄉親的用路安全。

工務處長汪令堯表示，雲209經古坑鄉公所提報計畫，縣府同意補助274萬元辦理改善工程，其中AC路面改善長度約1.2公里、路寬約4米，邊坡不穩定部分，將做擋土牆保護，提供民眾安全通行環境。