苗栗縣政府今年112年度，以「1212踏步走，一步一腳印」方式，持續推動更好的醫療資源及就醫品質。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

新的一年開始，苗栗縣政府今年112年度，以「1212踏步走，一步一腳印」方式，持續推動更好的醫療資源及就醫品質，縣長鍾東錦責成苗栗縣政府衛生局以「醫療照護、精實俱進」為目標，推動10大政策，盼進一步優化苗栗醫療服務品質及量能。

衛生局指出，首先是持續建院擴建能量，繼大湖大順醫院及三義慈濟中醫醫院開業，未來5年預計增加3家醫院及2家醫院擴建，分別東大骨科醫院、竹南醫院、大川醫院，苗栗醫院急重症大樓及放腫大樓擴建。

接著是「遠距智慧醫療擴點」，結合在地國家衛生研究院、中央健保署、照護司資源，運用現今5G網通技術導入智慧遠距醫療，共同打造智慧平台共照5G醫療網。

「提升緊急醫療量能」部分，引進醫學中心級專科醫師及醫療資源，並運用北區緊急醫療網及中苗合作網絡資源，建置急重症跨區轉診調度機制，提升急重症醫療品質及量能；還有「基層醫療品質提升」，衛生局配合衛生福利部訂定年度醫療品質及病人安全工作目標，執行基層醫療院所督導考核，並以近年民眾陳情內容訂定稽查標準加強查核。

在「幼兒照護醫有所屬」方面，會推行「幼兒專責醫師制度計畫」，透過專業、專人的健康管理，整合政府提供的各項幼兒疾病預防與健康促進服務，讓未滿3歲幼兒得到適時且連續的健康照護。

「醫療有效溝通調處」，則以促進醫療關係和諧為宗旨，提供醫療爭議調處，讓醫病雙方多一個溝通平臺，緩和醫病間之緊張關係，實現醫病對等雙贏；「強化急性後期照顧」，則是建立醫院間急性後期照護合作模式，透過衛政單位協助，建立跨院際間之合作模式及病人轉銜機制，以提升連續性病人照護並降低再住院率，減輕家庭及社會負擔。

另外，還有「產家用心父母放心」，以「實地訪查」方式進行產後護理之家督考或評鑑，藉以評量產後護理之家效能、提升照護服務品質、提供民眾產後護理之家選擇；「優化電子病歷品質」，針對「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」作更嚴謹的規範，衛生局依規定把關醫療院所電子病歷資訊安全。

最後則是「持續挹注偏鄉醫療」，衛生局致力消弭健康不平等，積極爭取中央計畫挹注偏鄉，使鄉親至就近院所就醫，節省直接到大醫院掛號不易、重複檢查、等候的時間，回歸社區居家醫療以「人」為中心的照顧。

衛生局長張蕊仙表示，將藉由以上「醫療照護、精實俱進」策略面及政策面，以「人心」、「人本」為出發點，透過資源提升，醫療質、量整合並順應時代趨勢結合智慧網通照顧偏鄉，守護苗縣民眾的健康與安全。