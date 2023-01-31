搶攻演唱會經濟，高雄市長陳其邁今（31）日更宣布，推出「加食延暢」加碼續攤夜經濟，憑演唱會票根，可以獲餐飲等優惠。（柯宗緯攝）

高雄今年2月到4月，共計有21場國內外大咖藝人開唱，將吸引逾40萬歌迷。高市府也出招搶攻演唱會商機，初估將帶來7.5億元產值。高雄市長陳其邁今（31）日更宣布，推出「加食延暢」加碼續攤夜經濟，憑演唱會票根，可以獲餐飲等優惠。不過，媒體問他想去看哪場？他卻搞笑說「最傷腦筋的是沒有票」。

高雄疫後炙手可熱，國內外大咖歌手雲集，堪稱台灣台灣舉辦演唱會首選城市。高市府統計，今年2到4月，共有21場次國內外藝人大型演出將來到高雄，包括西城男孩、新好男孩及BLACKPINK、張惠妹、五月天等，預料吸引逾40萬歌迷，其中一半來自外地。

陳其邁指出，演唱會經濟效應，包括演唱會本身及市區觀光、夜市、商圈等等，保守估計至少將帶來7.5億產值，「我們絕對不會讓樂迷只來聽演唱會就回去，會用高雄人的熱情」，歡迎大家續攤，結束後繼續參加趴踢、歡喜逛夜市。

陳其邁提到，高雄具備演唱會條件的場館從可容納5萬人世運主場館、萬人高雄巨蛋，乃至於千人或百人的中小型公民營表演空間。加上小港機場、捷運、輕軌等，交通相當便利，天氣又好，因此受到BLACKPINK等歌手青睞。

陳其邁今全身充滿各演唱會應援小物，媒體問他想去參加哪場演唱會，他笑說「沒有票」，語畢笑翻現場眾人。他笑說，沒有票是最傷腦筋的事情，上去網路搶票，但年紀大了搶輸年輕人。

經發局長廖泰翔表示，預計徵選在地百家具代表性的夜間特色餐廳、酒吧、熱炒及居酒屋等宵夜店家，歌迷屆時只要憑演唱會門票到指定店家消費，即可獲得店家招待餐飲。另也將與夜市、商圈等業者合作，同樣憑票根可獲相關優惠。

文化局長王文翠指出，將搭配2月至4月假日舉辦的各場次演唱會，推出「夜駁二派對」，像是DJ表演活動、品牌餐車、烤肉市集，會根據不同團體特色安排，如Black Pink開唱當天準備韓國烤肉，張惠妹開唱日則有原住民烤肉，到時歡迎樂迷同歡。