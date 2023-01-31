新北市海山警分局本月6日清晨獲報槍擊案，警方到場雖未發現彈孔、彈殼相關事證，但根據報案人田姓男子指稱，之前與人有債務糾紛，懷疑對方到住家外開槍恐嚇。警方經多日佈線追查，今（31）日逮捕涉嫌教唆開槍的33歲丁姓男子。丁男供稱，因不滿田男帶不會賭博的友人去賭博，導致友人欠下200萬元高額賭債，懷疑田男設局，為幫朋友出氣，才叫人到田男住處外持道具槍開槍警告。

本月6日清晨5時許板橋區新海路巷內傳出疑似槍響，經田姓男子向警方報案，警方到場蒐證，雖未發現明確事證，但根據被害人指述及調閱監視器，發現案發時間有1輛自小客車行經該處，1人從副駕駛座下車停留約2分鐘，警方遂以車追人，鎖定丁姓男子涉案。

警方向新北地院聲請搜索票獲准，今天至丁男租屋處搜索，現場查扣道具槍、空氣槍、BB槍各1把及安非他命等證物，逮捕丁男和小弟等3人。

丁男供稱，因田男慫恿他不會賭博的朋友去賭博，導致朋友欠下200萬元賭債，事後又積極向友人追討債務，懷疑友人被田男設局，為幫朋友出氣，故教唆他人到田男住處持道具槍開槍警告，並無傷人之意。警方已將丁男帶回偵訊，現正以恐嚇、毒品罪嫌偵辦中。