今年的農曆新年連假長達10天，疫情封國人旅遊多選擇；台中市警察局交通大隊統計，春節期間死亡車禍相較去年少66％，另因車禍受傷計940件的交通事故，也較去年同期減少30％，受傷人數並減少27％，整體數據顯示，今年春節期間交通防處作為有成效。

台中市警察局交通大隊統計，自1月20日至29日，全市死亡交通事故發生2件、死亡2人，包括，大年初六凌晨發生於東區，1名無照少年騎機車，撞上準備在路口左轉的自小客車，少年送醫不治；另一起沙鹿區發生1名機車騎士自撞路樹的死亡車禍；較去年同期減少4件，降幅66％。

另外受傷交通事故發生940件、受傷1256人，相較去年同期減少410件，降幅30.4％、減少480人降幅27.7％。春節連續假期自1月20日起至1月29日長達10天，警方期前部署規畫轄內交通要道疏導機制及交通事故防制勤務作為，事故防制成效較去年佳。

警察局長李文章也在春節前，責請交通大隊及各警分局針對重點時段及路段，預先規畫交通崗執行交通疏導勤務，加強指揮疏導，以維本市交通順暢及行車安全。若遇有交通壅塞及重大事故，即刻派員控燈、疏導，並協請警察廣播電臺即時廣播使民眾知悉，以分散車流，減緩壅塞。

同時預期市民歡慶新年餐敘飲宴較多，由各分局針對轄區內易發生酒駕及易肇事之路段、時間，彈性規畫聯合稽查勤務，推動區域聯防機制，強化高強度、高密度機動巡邏攔檢，杜絕駕駛人僥倖心理。

在交通順暢方面，由輪值人員全天候遠端監看全市各重要及繁雜路口及交通要道，掌握全市快速道路交通狀況，針對重大壅塞狀況，即時協調聯繫交通局(交控中心)以遠端遙控系統調整合理號誌時制秒差，以CMS可變式標誌提供壅塞路況資訊或改道路線導引，引導用路人提早改道，避開壅塞路段，節省通車時間。

警方除編排擴大酒駕臨檢勤務外，針對噪音車及危險競速飆車等行為，結合環保局及監理單位執行改裝噪音車稽查工作，強化攔檢改裝及噪音車輛稽查強度，並由警方於深夜好發危險駕車時段，執行移動式測速照相及巡邏守望稽查取締勤務，採警示燈公開執法，提升見警率，維護市民公共安全及居住寧靜生活空間。