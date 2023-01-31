宮崎縣知事河野俊嗣（左）贈送日本宮崎縣燒酒百年孤獨給桃園市長張善政（右）。（陳夢茹攝）

桃園市和宮崎縣於2017年起締結友好城市，日本宮崎縣知事河野俊嗣今天率團到桃園拜會市長張善政，雙方進行意見交流，也互相贈送當地的伴手禮，展現友好的互動，期盼未來能在文化、教育、農業等領域上有更多實體的交流。

張善政表示，桃園與宮崎因為都有機場、屬於國門，肩負國家的形象責任，桃園有許多相當不錯的景點，觀光潛力也在慢慢展現中，希望宮崎縣可以向日本民眾多宣傳桃園的觀光景點。

張善政提到，選舉時他曾說過國際交流跟教育要從小扎根，現今網路發達，教育交流不僅限於只能組團到對方國家參訪，可以透過線上、視訊等方式讓年輕人多接觸、多認識。疫情趨緩，河野俊嗣率團到訪為疫後交流開啟重要的一步，期盼新的市府團隊在熟悉市政作業後，能盡快回訪日本。

「我跟張善政相當有緣分！」河野俊嗣笑說，張善政在去年12月25日當選桃園市長，去年12月25日剛好是日本的投票日，2人相繼當選算是有緣分，也相當恭喜張善政。自己已有3年2個月沒有出國，疫情前最後1次出國也是到台灣，疫後解封首趟出國獻給台灣桃園，期望這次的拜會能趕緊促成桃園與宮崎直飛航班復飛，讓雙方的交流更頻繁、深化。

河野俊嗣說，宮崎縣是主打體育的城市，市內近期在推動九州的環島之旅，聽說台灣人也很喜歡環島旅行，希望在這方面能與台灣有更多的交流。至於宮崎縣的美食有品質良好的和牛及燒酒，日本每5年會舉行和牛奧林匹克大賽，宮崎牛已蟬聯第4次評鑑第1名，而燒酒「百年孤獨」更是現今天天皇相當喜愛的酒，也希望台灣民眾可以到宮崎縣觀光。