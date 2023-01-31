1998年，日本品牌三宅一生（Issey Miyake）發表了知名的紅色A-POC作品（A Piece Of Cloth一塊布料），確立了三宅一生布料魔術師的名譽。作品擅長以平面布料梭織出立體結構，成就各種萬千不凡的形態與風格。今年品牌發表秋冬男裝大秀時，選址巴黎東京宮（Palais de Tokyo）展演秋冬男性時裝秀。本季主題定調為《單純於形Upon A Simplex》，以極簡與純白的會場設計呼應此次大秀風格。秀場並請來法國里昂的科技藝術創作團隊Adrien M ＆ Claire B打造三段光影舞蹈秀，開幕時舞者以一片白色布縵演繹出充滿律動感的舞蹈時，也呼應了三宅一生知名的布料傳奇故事。

以三角體為靈感重新打造的大衣輪廓，充滿率性風格。（Issey Miyake提供）

本季色彩可以發表充滿粉嫩低調色感，相當吸引人。（Issey Miyake提供）

本季服裝同樣充滿三宅一生知性的設計風格，而這特點在Homme Plisse Issey Miyake男裝上更趨顯著，三角體、立方體結構在服裝設計中算是相當少見，Homme Plisse Issey Miyake確總能用最單純的布料與獨特手法，編織出充滿特色的服裝輪廓。服裝用色上充滿溫暖低調感，印花以幾何圖形為主，符合品牌宣揚的「世上萬物經過極端簡化後，都會回歸到最純粹的幾何形。」而呼應這個原則，本季主題《單純於形》也提出四大系列，如Edge Coat、Skew Grid、Truss、Triangular Grid。其中最具特色的莫過於Truss，將以三角體為靈感，重新設計大衣風格，使用者可以透過抽繩設計自由調整大衣輪廓，亦可將大衣拉成肩背包，充滿獨特創意與巧思。

幾何印花上身！Issey Miyake將自身創作理念以幾何印花重新與世人溝通。（Issey Miyake提供）

上衣翻轉下可成為褲裝，Issey Miyake再度以一塊布料玩出各種不同可能。（Issey Miyake提供）