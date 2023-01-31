斥資140億韓元（約3.4億台幣）打造的韓國動作片《火線交涉》，由黃晸玟、玄彬主演，在韓國農曆春節期間蟬聯9天票房冠軍，目前票房突破149億韓元，累積觀影人次為146萬5053名（截至1月30日），改編自2007年塔利班挾持韓國人質事件，是首部遠赴約旦拍攝的韓國電影，以充滿異國風情的拍攝場景和驚心動魄的故事情節，與刺激逼真的動作場面，令觀眾看得冷汗直流，驚呼「動作場面太刺激了！緊張到留手汗了」、「差點以為玄彬要撞破大銀幕衝向我」。

該片敘述在23名韓國人遭塔利班組織劫持後，外交官鄭在浩（黃晸玟飾）和國家情報院要員朴大植（玄彬飾），2人在阿富汗當地設法在最壞的情況中拯救人質，展開最危險的交涉行動林順禮導演表示在奔走世界各地後，終於在約旦找到和阿富汗最相似的景色，「其實電影中有穿插實際在阿富汗拍攝的風景，之前還曾想過是否要親自到阿富汗拍一下當地的景色，但工作人員都說會無法活著回來！後來是透過阿富汗當地的攝影工作者幫忙拍攝那邊的風景和錄音，讓我們穿插在電影中」。

黃晸玟在片中飾演外交官，有許多英文台詞。（車庫娛樂提供）

玄彬在片中再度挑戰危險的飛車動作戲，他透露這次是非自願地懸掛在車上，苦笑喊，「《機密同盟》裡我是自願地懸掛在車上，但在《火線交涉》中我則是被對方推打而懸掛在車上！且約旦當地非常炎熱，拍攝懸掛在車上的戲比拍《機密同盟》時更辛苦！」這次他還親自挑戰在砂石上騎摩托車的動作戲，玄彬說，在和工作人員們一起練習、挑選適合的摩托車後進行拍攝，在砂石地上騎摩托車的話滿危險的，但幸好順利完成了！

另外，在片中飾演外交官的黃晸玟，有許多英文臺詞，他坦言其實自己不太會說英文，他笑說：「姜基榮的阿富汗語臺詞大家都不懂，所以背錯也沒關係。但我的部分有很多英文臺詞，很努力地背誦了，但真的太累了，壓力超大！」幕後花絮中，還出現了黃晸玟因英文臺詞NG而崩潰的畫面，讓玄彬和其他演員忍不住大笑，相當逗趣。

林順禮導演表示在發生塔利班挾持韓國人質事件前，她和大部分的韓國人一樣，對阿富汗這個國家十分陌生。為了拍攝這部電影，她努力了解阿富汗的歷史、政治情勢、文化等。《火線交涉》中有許多刻劃塔利班殘酷手段的場面，林順禮導演表示電影並無扭曲阿富汗的狀況，「去年相信大家都透過新聞看到了阿富汗的現況，比電影中的內容更加殘忍，我們並沒有為了戲劇效果而誇張、扭曲！」十分有自信地表示，不會出現讓阿富汗塔利班政府抗議的內容。

她也藉機感謝黃晸玟和玄彬2名演員的付出，她表示，《火線交涉》是黃晸玟和玄彬首度合作的電影，但他們私下有很深的交情，因為兩位的友情所產生的演技默契，才能讓本作增添更多光彩。在陌生的約旦進行拍攝，連當地的工作人員也累到昏倒，充滿許多困難，非常感謝黃晸玟和玄彬的包容！《火線交涉》本週五（3日）在台上映。