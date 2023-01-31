持續不妙！繼11月接單金額年減23％後，經濟部統計處今發布去年12月外銷訂單，金額為521.7億美元，減幅再度達23.2％，是連續2個月創2008年金融海嘯後最大跌幅。2022年我國全年共接單6667億美元，則是衰減1.1％，是疫情3年以來，首次全年負成長。

對於12月衰退逾2成，經濟部統計處副處長黃于玲表示，主要仍是全球通膨及升息影響，終端需求持續低迷，客戶持續進行庫存調整，加上去年同月基期較高所致。

我國七大接單產品全數盡墨，且都為雙位數衰退。科技類的資通信、電子產品都較前一年12月金額減少2成以上，光學器材更是大減4成。傳統類的基本金屬、機械、塑橡膠、化學品則是年減19％到33％之間。

再看超過百億美元的前三大接地區，美、陸、歐都各比去年同月減少14.7％、37.7％、23.9％，來自美歐掉單最多的都是資通信產品，大陸則是以電子產品少最多，這也是外銷訂單拉出連四黑，且12月跌幅達23％原因。