陳建仁今(31日)就任閣揆，國民黨發言人蕭敬嚴指出，從內閣改組的幅度及人事安排，看得出實際上內閣改組僅是表面「虛晃一招」，蔡英文及民進黨仍是「依然故我」。有三個依然及三個故我：「依然沒改變、依然不檢討、依然蔡英文」；「三顧陳建仁、照顧我的人、權力好鞏固」。一切都是蔡總統在2022敗選後，為了自己鞏固權力、避免跛腳而做出的「自保內閣」，改組只是表面，實際上就是需要一個「代罪羔羊」。

「自保式內閣改組，蔡英文與民進黨依然故我！」蕭敬嚴提到，第一個依然：「依然沒改變」。內閣改組僅調整9位閣員，有29位都留任，將近七成的閣員都續任。其中更有許多爭議的閣員都被留任，可見內閣只是表面上的改組，實際上依然是沒有改變。

第二個依然：「依然不檢討」。從替第一名「抄人」林智堅背書的高端護航員陳建仁、到論文抄襲被撤銷學位的鄭文燦，分別高居我國最高行政機關的正副首長，可見民進黨絲毫不覺得論文抄襲是個錯。面對2022的敗選仍是依然不檢討，根本不是誠心要面對敗選問題。

第三個依然：「依然蔡英文」。從內閣的表面改組、用人的同樣人馬、對事的死不認錯，看得出來這仍舊是民進黨及蔡英文政府執政的「慣嘴臉」。面對爭議打死不認、充耳不聞，透過網軍及側翼帶風向硬凹，之後若無其事的繼續賴皮樣，這就是民進黨與蔡英文政府的一貫模式。

蕭敬嚴指出，從這三個依然看得出民進黨跟蔡英文的三個「故我」。第一，「三顧陳建仁」。從要求內閣改組的與論開始，外界始終預測閣揆將由陳建仁接任，但陳建仁一開始意興闌珊。後來英系人士才又陸續放出顧立雄、甚至蘇嘉全等人選，最後在蔡英文的「懇談」之下，陳建仁才答應接任閣揆。陳建仁、顧立雄、蘇嘉全等親一色英系人馬，看得出蔡英文的小圈圈及人才荒。

第二，「照顧我的人」。從陳吉仲、薛瑞元、王美花、吳釗燮等爭議人選續任，到敗選入閣的李俊俋、周江杰等人，看得出蔡英文在任期後期的「人事安排」，就是保住自家人、幫自己人安排好位置，一切思考仍是以自我為中心。第三，「權力好鞏固」。蕭敬嚴強調，綜合上述幾點，如此的內閣改組、這樣的人事安排，一切都是蔡總統在2022敗選後，為了自己「鞏固權力」、「避免跛腳」而做出的「自保內閣」。

蕭敬嚴直言，從這三個依然、三個故我，看得出來這個「內閣改組」只是表面，實際上就是需要一個「代罪羔羊」。就如蘇貞昌卸任時說的：「要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來。」這樣的自保內閣，更證實了蔡英文及民進黨依然故我，未曾打算改變。