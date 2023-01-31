大陸男星胡歌出道18年，主演多部經典影視作品《仙劍奇俠傳》、《射鵰英雄傳》、《琅琊榜》等，曾與多位女星傳出緋聞，最後卻都無疾而終，近年同齡藝人紛紛結婚生子，胡歌卻沒有戀情方面的消息，讓許多粉絲為他著急，今日（31）他突然官宣表示已結婚生子，疑似妻子正面照遭網友曝光。

大陸男星胡歌今日突然在微博發文，「我當爸爸啦！母女平安向大家報喜，入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支援和理解，過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物， 為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣望大家多多包涵。新年送上一份驚喜，祝大家兔年平安健康、萬事如意。」透露已經結婚並生下女兒，令無數人驚訝。

雖說妻子身分並不是藝人，但仍有不少人好奇胡歌妻子的背景，大陸娛樂媒體透露胡歌和妻子在2021年就已經登記結婚，兩人是因為養貓認識，並曬出胡歌妻子的正臉照，照片中白衣短髮女子疑似就是胡歌妻子，外型清秀，胡歌就站在她身後，據網友指出這名女子叫黃曦寧，曾是胡歌的執行經紀，1993年出生，與胡歌相差11歲，不過該項資訊並沒有獲得胡歌方證實。

網傳中間的白衣女子就是胡歌妻子。（圖／微博）

網友稱圖片是娛樂記者提供。（圖／微博）

陸媒爆料胡歌妻子身分姓名。（圖／微博）

還有人爆料一位27歲的女演員章樂韵是胡歌的妻子，兩人經紀約都在唐人影視公司，疑似章樂韵的小號講述了與大眾男神交往，兩人在同一家公司認識，感情穩定後在上海見了父母，許多網友搜到章樂韵的帳號，不過從近況來看應該並不是胡歌妻子，而且她是演員，不符合胡歌所說的圈外人身分。