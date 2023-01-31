高雄市議員黃捷2020年遭葉姓女護理師盜用她在高雄市議會的自拍照片，放到包養網站「甜心花園網」上「求長期包養」，黃捷憤而提告，台北地方法院考量葉女犯後坦認部分客觀事實及未彌補黃捷所受損害之態度，依散布文字、圖畫誹謗罪將她判刑2月，得易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，葉女明知黃捷並無在包養網站「甜心花園網」上尋求他人包養之意，竟於2020年11月16日至18日，在高雄市楠梓區住處等地，以手機或電腦上網至「甜心花園網」申請帳號使用，以暱稱「小清」張貼黃捷在市議會的自拍照。

葉姓網友並在基本資料包養關係一欄中填載「長期為主」，影射黃捷有意尋求長期包養關係之意，事後因「甜心花園網」管理者發現有人盜用黃捷照片，通知黃捷，黃捷訴由高雄巿警方報請台北地檢署偵查起訴。

台北地院考量葉女率爾張貼誹謗資料傳述足以貶抑黃捷名譽之事，致黃捷人格評價受有貶損，實難寬貸，考量她犯罪動機、目的、手段及無前科之素行等一切情狀，依散布文字、圖畫誹謗罪判葉女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。