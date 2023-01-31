新內閣今日交接，交通部長王國材獲留任，下午他接受媒體聯訪時直言，今年是重要的一年，必須做出政績來，因此不考慮各一線主管的歷練調動，而是依其專業打拚，至於交通部轉投資事業或相關國營企業董座，包括中華航空、陽明海運、台灣高鐵、桃機公司等，都要尊重新院長的想法。

王國材表示，新院長上任後，第一波調整的是部會首長，國營企業或轉投資公司則要等到第二波，並尊重院長想法，包括是否年輕化等。

王國材以陽明海運為例，總經理及一線主管皆為海運專業，董事長則具備財務專業，正好可以互補，透露接下來各單位的人事考量或許也能以此做參考。

桃園國際機場公司董事長懸缺近3年，一直是由民航局長林國顯代理，王國材透露，新的桃機董座已經找到人，預計在2月26日董事會改選時公布。

至於交通部所屬單位，王國材認為，現在的部長與3名次長都是交通專業出身，可能是有史以來第一次，各局長的能力也不錯，如今快要做出政績出來了，他也想拿出成績，所以暫不考慮主管歷練問題，言下之意是不會調動。

王國材強調，所有業務推動，仰賴專業是最基本的，否則面對質詢根本講不出話，如果他離開交通部被換到其他部會，他也可能什麼也答不出來，而現在自己與次長都是專業互動，很快能行形成政策，接下來一年太重要，要有有感施政。