曾獲葛萊美、全英音樂獎、奧斯卡和金球獎肯定的山姆史密斯(Sam Smith),近期以挑戰道德禁忌的一曲〈Unholy〉,寫下全球超過20億次點聽紀錄,再創生涯巔峰,近日趁勝追擊推出第4張全新專輯《葛羅莉亞》(Gloria),以音樂和MV視覺自信解放內心的熱情與慾望,近日他在專訪中也吐露自己曾因衣著與性別認同而遭受路人批評而備感煎熬,現在終於能自在展現真我,他感動表示,是最棒的禮物!

山姆史密斯曾因衣著與性別認同而遭受路人批評而備感煎熬。(環球音樂提供)

在製作專輯《葛羅莉亞》的過程中,山姆表示唯一的目標就是在自己完全滿意前,絕對不讓大家聽見,「我不想要在推1張作品後,不斷擔心著大家是否喜歡。這次我希望自己能處於一個境界是,不管外界覺得如何,重點是我自己是否熱愛!」說起專輯名稱的由來,山姆形容:「『葛羅莉亞』是我人生中很重要的1個字,像是蘿拉布蘭妮根(Laura Branigan)的歌曲〈Gloria〉總是出現在同志夜店內,以及學校唱的聖歌〈Gloria〉。」而現在「葛羅莉亞」則代表一種內在精神,「它彷彿鼓勵著我,要我繼續堅持下去,像是一股鬥志與態度」。

近期於專訪中,他也透露,在2019年宣布自己為非二元性別者後,不僅受到部分網友批評,更在街上遭受直接的言語辱罵,甚至被吐口水;過去也曾因為較女性化的穿著,被路人行注目禮,因而開始探索男性化的穿搭。隨著時間推演,山姆表示厭倦了試圖融入社會框架的自己,「雖然過程很煎熬,但能讓大家理解並看見我最想呈現出來的真我面,已經是最棒的禮物!」在新歌〈I'm Not Here To Make Friends〉的MV中,山姆即駕馭了桃紅澎裙、性感馬甲、高跟馬靴等5套造型,讓粉絲感動留言:「好愛山姆擁抱自己的身分並享受其中!」

《葛羅莉亞》目前已在各大數位音樂平台上線,實體專輯2月3日發行。