乳癌一直是台灣女性癌症發生率的第一名，而劉芯彤主播也曾罹患原位癌，她透露自己胸部常長纖維腺瘤。但是胸部有硬塊就是癌症嗎?重建整形外科馮晉榮醫師接受訪問也分享乳房自檢3步驟，更曝光兩危險指標要小心。

胸部有硬塊、分泌物就是乳癌？ 醫授自檢3步驟兩危險指標要小心

●有硬塊就是乳癌? 良性惡性如何分辨?

一般乳房纖維腺瘤好發在20到30多歲女性，既稱作腫瘤不少人聽到都會感到害怕，不過馮晉榮醫師表示，纖維腺瘤是常見的良性腫瘤之一，和女性荷爾蒙的刺激有關，且變成惡性的機率非常低。也提醒大家，體內的纖維腺瘤只要不過度快速增長，直徑不要大於2公分，僅需定期追蹤即可。

馮晉榮醫師也說道，其他的良性腫瘤，例如纖維囊腫，摸起來都有些相同特徵包含：1.表面摸起來平滑、2.形狀規則、3.質地柔軟、腫塊能移動或滑動。

而惡性腫瘤特徵包含：1.邊緣不規則、2.質地較硬、3.腫塊無法推動，實際情況還是要請各位女生們去醫院做更詳細的影像檢查。

乳房良性腫瘤3特徵 (圖/健康療天室)

乳房惡性腫瘤特徵(圖/健康療天室)

●3撇步乳房自我觸診

在家該如何做乳房自我觸診呢？馮晉榮醫師強調，必須以乳頭為圓心，接著沿順時鐘方向，由內慢慢往外做觸診。１.面對著鏡子站著摸一次、2.躺下來再摸一次 3.將手舉高摸腋下淋巴結。若有摸到異常的硬塊必須盡快就醫。

3撇步乳房自我觸診(圖/健康療天室)

●乳癌2危險指標要小心

乳癌有哪些前兆要特別注意呢？馮晉榮醫師列出以下幾點：1.皮膚異常凹陷、紅腫、潰瘍 、2.乳頭有異常的分泌物、出血。

乳癌2危險指標要小心 (圖/健康療天室)

最後，醫師也提醒大家，要定期做自我檢查，另外，國健署則是規定45歲到69歲的婦女朋友，每兩年需接受乳房篩檢，能及早診斷、治療，乳癌都是可以被戰勝的。