「2023台灣燈會在台北」將於2月1日試營運，但議員鍾佩玲卻揪出不少缺出，包括滅火器過期1年、導覽地圖標示不明、導引牌不足、官網資訊不全，要求市長蔣萬安親自走訪各展區，找出各項缺失並於活動舉辦前解決。北市觀傳局說，交通疏導與管制已於今日發布圖文懶人包於官網中，導覽及導引牌正布建修改。消防局今已派員檢查滅火器並要求場所改善。

鍾佩玲表示，燈會展場有許多缺失亟待改善，此類大型活動的舉辦，完備各種防救災設備是絕對必要的，消防局月中雖舉辦防救災演練，然民眾表示在菸廠路赫然看到2021年11月30日應檢測的滅火器，倘若真有意外發生，過期1年多的滅火器是否真能發揮作用，令人質疑，其他防救災設施是否有類似狀況，恐賴市府逐一檢視。

鍾佩玲也說，各展區雖隨處可見導覽地圖，但幾乎都是全區而非個別展區，且地圖上並未標註「目前位置」，對於不熟悉台北市道路或方向感不佳的遊客來說，恐看了許久還是難以按圖索驥，另以松菸文創的未來展區導覽地圖為例，其所建議入口僅有忠孝東路四段553巷內，但松菸大道亦通達展區，且前者與捷運五號出口的距離是後者的3倍，何以導覽地圖卻未標註其為出入口？

鍾佩玲認為，在導覽地圖無法發揮功能時，導引牌的設置就很重要，但以位處主副燈區的國父紀念館為例，當遊客出閘門時，並未看見有任何主副燈區的導引牌，若非已知主副燈區位置，遊客就可能走錯出口而多走冤枉路，同樣的五號出口處同樣看不到任何導引路牌，遊客到底該直走忠孝東路、還是右轉走光復南路才能快速到達展場，難道也要碰運氣嗎？

另為避免過多車流湧入展區，造成展區周邊交通癱瘓，台灣燈會官網有提供各項管制措施與轉乘資訊，但鍾佩玲發現，然在管制措施方面，並未提及那些停車場將提高停車收費時段、起訖時間及費率，應予補正；在停車資訊方面，建議之「洛陽停車場」及「大安森林公園」，均與交流道有相當之距離，是否適切恐有討論空間。

鍾佩玲要求市府應儘速檢視展區內所有防救災設備是否有效且能正常運作外，並更正導覽地圖內容、增設導引牌及官網資訊，另在台灣燈會正式開始前，衷心建議蔣萬安踏踏實實的走訪各展區並細心觀察，找出各項缺失並於活動舉辦前解決。

北市觀光傳播局表示，交通疏導與管制部分已於今發布相關圖文懶人包資訊於官網中，充分說明9處公有停車場提高收費費率及時段，停車場現場也於1月中旬張貼費率調整公告等；針對導覽及導引牌部分，目前刻正布建修改，活動期間市府團隊巡場也會主動發現及通報問題並進行改進，相關資訊也會隨時配合實際狀況滾動修正於官網。

觀傳局強調，台灣燈會暌違23年重返台北，本次以城市型燈會規畫，橫跨東區商圈及信義商圈並深入巷弄，做為台灣大型國際觀光活動，籌備事項繁雜，也感謝各界對於活動的支持與提醒，北市府也會致力打造最棒的燈會，圓滿完成活動。

消防局說，有關民眾表示於菸廠路發現過期滅火器一事，本府消防局已於今天派員前往檢查並立即要求場所進行改善；另於燈會舉辦期間，消防局將定期派員巡查燈區內設置之消防安全設備，如發現有違反消防法情事，將依規定辦理。