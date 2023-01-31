2023年已經過完一個月，你有感受到圍繞在身邊的好運嗎？大陸星座專家「同道大叔」分享，摩羯座、射手座、水瓶座、天蠍座、雙魚座的人，在2023年能夠從年頭一直旺到年尾，財運、事業運、愛情運都相當驚人，不管做什麼事情都能非常順利。

▎摩羯座

摩羯座有目標、有執行力，今年還有木星的庇佑，運勢可以說非常旺，身邊會出現很多貴人與「貴友」，還有不少愛慕你的人，一整年都不用擔心會缺愛；除此之外，你今年賺的不是辛苦錢，而是通過才華與能力獲得的豐厚回報，到了年底手裡就會留下一大筆閒錢。

▎射手座

今年土星帶給射手座的壓力消失了，你們不再滿身疲態，精力重新旺盛起來，也找到了未來的目標，周圍開始出現許多貴人，每個都有粗壯的大腿能借你抱，各種資源朝著你源源不絕湧現，不管做什麼事都非常順遂，2023年的射手座簡直就是走大運了。

▎水瓶座

對水瓶座來說，2023年是收益和才華平衡的一年，可以輕鬆地創造價值。在學業上，你能找到更有效率的學習方式，各種考試都能發揮應有的水準；工作方面表現在升職加薪上；偏財運的部分則是投資獲利和他人的資金援助，在好運的幫助下，你能過上幸福安逸且令人稱羨的一年。

▎天蠍座

2023年初到年底，天蠍座幾乎每天都有好消息報到，首先你的魅力無限，就算不想談戀愛，也有各式桃花主動找上門，其次還有機會獲得意外之財，好好利用就能錢滾錢，一舉成為有錢人。

▎雙魚座

2023年雙魚座可以說是順風順水，受過的委屈和傷害慢慢淡去，取而代之的是生活中處處出現的驚喜，今年對你來說是夢想實現、收穫真愛且幸運無比的一年，不管做任何事都能夠非常順利。